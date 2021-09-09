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應家柏任國際賽馬聯盟主席

2021-09-09 列印
　　國際賽馬組織聯盟昨日宣佈，香港賽馬會行政總裁應家柏當選新一任主席，由今年十月起生效，是該機構首位來自亞洲區的主席。首任主席由一九九四年創會開始任職至今，應家柏指榮幸成為歷來第二位主席，將與各成員組織攜手應對賽馬業的各種挑戰，進一步推動賽馬運動發展。

與各組織攜手應對挑戰



　　馬會主席陳南祿指，應家柏作為香港代表獲委任領導角色，反映他在世界賽馬界中受推崇，以及香港賽馬運動的重大成就獲得肯定。國際賽馬組織聯盟是國際純種馬競賽運動的全球領導機構，以保障及提升賽馬在全球的社會及經濟重要性。

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