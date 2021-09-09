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十條行山徑完成第一期改善

2021-09-09 列印
　　在疫情期間，不少市民選擇到郊外行山。環境局局長黃錦星表示，旅遊事務署聯同漁護署推展「行山徑第一期改善計劃」，以完善十條郊野公園內熱門及具旅遊潛力的行山徑的配套，當中，麥理浩徑第一段（西貢東郊野公園）、山頂爐峰自然步道（薄扶林郊野公園及龍虎山郊野公園）、印洲塘郊遊徑（船灣郊野公園）的工程已完成。黃錦星昨天在回覆立法會議員提問表示，漁護署已展開郊野公園優化設施工作，包括已選定位於新娘潭和大潭篤的洗手間進行改善工程等要。另該署留意到市民近年行山活動增加，疫情下有更多市民行山，一些行山人士的不良習慣對山徑周邊的自然環境及植被，都造成不同程度的影響。若損耗情況嚴重，會於受影響範圍設立圍欄並補種植物。



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