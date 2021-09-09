美國電動車生產商Tesla創辦人馬斯克繼打入太空事業後，最近宣佈開發人形機械人，令相關技術前景再掀討論。經歷過去一年多的疫情，機械人技術應用迅速，送餐、消毒機械人早已進入一般人的日常生活，惟模仿人類、可靈活移動四肢的智能機械人尚未普及。《星島日報》報道，業界分析，人形機械人雖便於在障礙物中行走，惟製作成本極高，估計技術需要到三十年後，才有普及應用的可能。相比起人形機械人，四足行走的機械狗由於技術難度較低，業界爭相開發不同場景的應用，包括運輸及救災等用途。馬斯克上月宣佈，正開發Tesla Bot人形機械人，其身高達五呎八吋，可利用雙足直立行走，速度為每小時八公里。雙足行走的機械並非新事，波士頓動力公司在一三年研發的Altas人形機械人已具備相關功能，惟昂貴生產成本令Altas一直難以普及，港大在一三年就以每部一千五百萬港元的價錢購入Altas。東興自動化副董事長林朗熙解釋，機器如要模仿人體四肢的活動能力，需要安裝多個摩打，並設置程式同步，以目前技術，單是一隻可靈活移動的機械手，成本也要十多萬元。一般機械手腳至少數十萬波士頓動力公司在上月發佈影片，片中兩隻Altas在布滿木箱的室內空間行動自如，甚至做出後空翻等高難度動作。不過，林朗熙表示，人形機械人另一個難以跨越的技術問題，是其雙手提起重物的能力。有份協助研發中風長者復康機械手「HandyRehab」的他指出，如要模仿人類用手拿起重物的動作，機械人每個手指關節都要配上摩打，手握力要求愈高，配備愈多，重量亦隨之增加。林朗熙認為，「如果想做到買一部人形機械人在家做工人，價錢必須要大眾化，估計生產成本要三十年後才可跌至比較低的水平。」人形機械人不止造價貴，業界相信維修費亦不便宜。路邦科技首席技術官麥騫譽指出，「一般機械手腳都要數十萬至百萬元，可想而知機械人一旦有損傷，維修費一定貴。」故他認為，機械人不一定要用人形為藍本，着重於機械手部動作也可減輕人類工作，以其研發為例，由配備機械手的機械人協助扭動及按下按鈕，可減低進入病房的感染風險，「機械人下半身不一定要採用雙足設計，在醫院等室內場地，裝有移動底盤便可。」睇好機械狗可助救援林朗熙對人形機械人發展抱懷疑態度，並以今年六月日本軟銀集團傳出停產Pepper機械人的消息為例，該機械人具備雙手，並有意模仿真人的外貌，惟銷情並不理想。相反，其放棄模仿人形，只配備熒幕及自動導航功能的機械人，卻在疫情中大受歡迎。他以其代理的智慧機械人Temi為例，由去年三月至今已在港出售過千部。「Temi機械人只需要三個摩打，但人形機械人如果要做得好，一隻手也要十幾個摩打。」此外，就着利用機械人進行客服工作為例，林朗熙認為，技術關鍵在於背後的人工智能系統，能否有效處理語言及溝通，暫時未見模仿真人外貌的機械人在此有特別優勢。科技業界似乎更看好機械狗的發展。事實上，波士頓動力公司目前最成功的商業化產品，正是機械狗，此產品亦獲得本港土力工程處購入，協助工程人員在山泥傾瀉現場，提高山泥傾瀉緊急服務效率。林朗熙指出，相比起雙足的人形機械人，四足的機械狗較容易處理行走時平衡機身的問題，亦能以較快的速度行走，適用於室外的環境，「例如地震後，如果被困者身處的地方，救援人員未能走近的話，體型較小的機械狗可將食物及水帶給被困者，增加存活機會。」