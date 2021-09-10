國際疫情未退，港人無法外遊，對本地深度遊需求有增無減。旅發局第三度推出「香港．大城小區」，繼年前「舊城中環」和「深水埗」之後，今次聚焦「西九龍」，把西九文化區的藝術氛圍與油麻地、佐敦的地道文化特色結合，推出五條「新舊融合」的路線，帶市民認識西九龍的新舊面貌，並期望推廣特色店舖，待疫後吸引國際旅客重訪香港。「大城小區」聚焦「西九龍」，涵蓋油麻地、佐敦及西九文化區一帶，介紹逾五十個特色景點及店舖，包括由舊式酒家改建的藝術酒店、五條主題漫步路線等，串連多個藝術地標、地道匠人工藝、傳統小店等。其中「沿海尋藝賞景」路線，深入西九文化區，遊走戲曲中心、十一月開幕的M+博物館將及明年七年亮相的故宮文化博物館，同時欣賞維港美景。市民也可探索毗鄰的油麻地及佐敦，其中去年被列入法定古跡的油麻地天后古廟，內有乾坤，廟南側的「油麻地書院」被活化成自助書店，售賣各種文創產品，如麻將外型的紙巾、本港特色飾物等，入廟拜神之餘，亦可體驗文青生活。旅發局發掘「鬧市中的心靈綠洲」——油麻地東南樓藝術酒店，其前身為海鮮酒家，搖身一變，集酒店、公共空間及藝廊於一身，展出逾百件本地藝術家設計的藝術品。東南樓一磚一瓦都具藝術氣息，微細至樓梯亦別具匠心，頂樓的「舊物故事館」展出過百件如古董錶等舊物珍藏，帶大家回到昔日的香港。「廖孖記」成熱點區內亦有傳統新演譯。百年老店「廖孖記」腐乳遠近馳名，曾在七十年代出口到新加坡，更有「廖孖記腐乳皇」之美譽，現由第四代傳人廖晃業接手。廖媽媽將傳統腐乳研製成香滑濃厚的蒜蓉腐乳醬，鑽研新食譜，以腐乳代替意大利芝士入饌，製作出fusion菜「蒜蓉腐乳醬Carbonara」，試過的客人，無不讚好。廖晃業指，疫情陰霾籠罩港人，市民心情難免「麻麻」，希望今次大城小區令大家重拾開心。旅發局主席彭耀佳對傳媒表示，疫情下，旅發局一直推出各種措施，包括「賞你遊」、「賞你住」等，有助旅行社維持運作，亦令本港酒店入住率更達六成，形容為「奇跡」。他又指，「香港．大城小區」的目標，是推動本地深度遊，刺激地區經濟，帶旺各行各業，期望日後通關時，「大城小區」亦吸引外國旅客盡快重遊本港，給他們全新及深度的旅遊體驗。提升港藝術樞紐形象旅發局總幹事程鼎一認為，疫情至今已逾一年半，旅發局的工作未沒有因而暫停，其中包括推出本地深度遊，為市民帶來不一樣的體驗。他指，今次「西九龍」項目將香港本地特色結合西九的藝術文化，相信可為市民帶來不一樣的體驗，加強香港作為世界級藝術樞紐的形象，吸引遊客日後重訪香港。