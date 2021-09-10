東九打擊違泊 一日發2000「牛肉乾」

汽車數目有增無減，泊位卻有限，違例泊車問題愈見嚴重。有駕駛者貪一時之便，把汽車周街泊。警方嚴厲執法，前天在東九龍大派「牛肉乾」，一天發出二千多張，同時拖走七輛違泊車輛，阻嚇不守法的司機。東九龍總區交通部及東九龍各警區人員前天展開打擊違例泊車行動，巡查東九龍區內各個違例泊車黑點，以打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格並造成阻塞等違法行為。行動中，警方一共發出二千零五十張定額罰款通知，當中包括四十九輛多次被票控的車輛，並即時拖走七輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。