連續23天本地零確診

本港昨天新增兩宗新冠肺炎輸入個案，連續二十三天本地零確診。兩名新增患者均打了針，包括一名菲律賓外傭，累計七名菲傭持當地針卡來港後確診；另一名南韓抵港男病人，於潛伏期曾住在跑馬地安碧苑，並在灣仔金鐘滙中心602室工作，兩處地方已納入強制檢測公告。已打針菲傭確診該名確診的菲傭，三十三歲，周二乘機抵港，帶有L452R變異病毒株，並無病徵；她七月在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。另一名五十六歲男病人於上月十八日離港前往美國，於本周二由首爾返抵香港，在機場抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，四月及五月在香港接種兩劑復必泰疫苗。病人居住在跑馬地安碧苑，在灣仔金鐘滙中心六○二室工作，最後上班日為上月十七日，兩處地點已納入強制檢測公告，相關人士須於今日或之前接受強制檢測。