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暫停接種加強劑 世衞籲預留疫苗予窮國

2021-09-10 列印
暫停接種加強劑 世衞籲預留疫苗予窮國
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　　內地過去一日新增二十八宗輸入個案，再次錄得本地「零確診」。

　　同時，內地首款國產mRNA新冠疫苗的生產工場，在雲南玉溪高新區疫苗產業園建成，並交付使用，有望下月開始投產。該款疫苗由軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技與雲南沃森生物技術共同研製，預計每年可生產兩億劑疫苗。



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