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美股中段升124點

2021-09-10 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三五一五五點，升一百二十四點；納指則報一五三四九點，升六十二點。滙控美國預託證券價格見四十點七四港元，升零點三四港元；騰訊則見四百九十四點八四港元，升十四點八四港元。紐約期金報每盎司一千七百八十七點二美元，跌六點三美元；紐約期油則報每桶六十九點五美元，升零點二美元。

　　美國勞工數據較預期理想，截至本月四日的一周，首次申領失業救濟人數為三十一萬人，按周減少三萬五千人，並少於預期的三十三萬五千人。至於對上一周的前值，則修訂為三十四萬五千人。截至八月二十八日的一周，續領失業救濟人數為二百七十八萬三千人，按周減少二萬二千人。

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