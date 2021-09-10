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港隊169健兒戰全運會 歐智鋒任開幕式持旗手

2021-09-10 列印
■港隊將出戰全運會十八項決賽項目。 資料圖片
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　　第十四屆全運會本月十五日至二十七日在陝西省舉行，香港代表隊將派出一百六十九名運動員，出戰十八項決賽項目，而攀岩運動員歐智鋒將於開幕式擔任香港代表團的持旗手。今次是本港回歸以來第七次派員參加全運會，上屆港隊奪得兩金、七銀及七銅共十六面獎牌。

　　每四年舉辦一次的全運會是國家最高水平的體育盛事，各省市、自治區和特別行政區的運動員將競逐各項賽事殊榮。今年香港運動員將參與十八項決賽項目，包括射箭、田徑、羽毛球、拳擊、皮划艇（靜水）、自行車（公路、場地、山地）、馬術（場地障礙）、擊劍、高爾夫球、體操（藝術體操）、乒乓球、跆拳道、網球、排球（沙灘排球）、棒壘球（棒球）、空手道、攀岩及武術（套路、散打）。



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