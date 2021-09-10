李家超：本港商界及服務業已積極準備 發改委：前海擴區創港機遇

國務院日前推出《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區擴展至約一百二十平方公里。發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮昨表示，擴大面積有利於為香港創造機遇，令香港更好融入國家發展大局，政務司司長李家超指香港商界及服務業已積極準備，把握方案為港人港企帶來的新機遇。國新辦昨就橫琴及前海開發建設情況舉行記者會，叢亮表示，前海方案部署三方面任務，包括拓展前海試驗區的空間，打造全面深化改革開放的平台，及建設高水平對外開放樞紐，建立健全更高層次開放型經濟體系。方案亦提出將前海合作區擴大八倍，叢亮指，目前大量香港現代服務業企業，通過前海進入內地市場，但這些企業受區域範圍限制，難以充份滿足發展需求，擴區之後，前海合作區可供產業發展用地將大幅增加，能更好發揮香港的優勢，有利於為香港創造機遇，令香港更好融入國家發展大局。叢亮續指，下一步會將前海合作區金融改革創新、法律制度合作等現有政策，覆蓋擴區後的全部區域，由於納入寶安、南山兩個行政區，將推動廣東省和深圳市探索將行政區的屬地管理和合作區的經濟管理適度分離，發揮兩種體制優勢。李家超昨以視像形式參與，指特區政府熱烈歡迎前海方案，香港定能用「一國兩制」的制度優勢，推動前海的發展，更好發揮香港的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。他又指，前海一直吸引港青創新創業者，香港商界及專業服務提供者已積極準備迎接前海方案帶來的新機遇。跨境理財通債券南向通近日啟動另外，人民銀行副行長潘功勝指，跨境理財通和債券南向通將於近日正式啟動運行，他指人民銀行正制訂金融支持兩地改革開放的專門文件，未來跨境人民幣業務創新試點會在前海地區先行先試，有助於拓展香港人民幣離岸業務的深度和廣度。