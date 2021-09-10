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受傷猴子落難慈雲山 愛協捉走治理

2021-09-10 列印
受傷猴子落難慈雲山 愛協捉走治理
受傷猴子落難慈雲山 愛協捉走治理
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　　有街坊昨午行經慈雲山慈雲山道，發現一隻受傷猴子瑟縮垃圾桶旁，身上有傷勢，樣子楚楚可憐，有人報警求助，愛護動物協會到場協助捕獲，並將其帶返中心檢驗治理。

　　昨下午四時許，警方接獲市民報案，指於慈雲山道慈愛苑第三期愛富樓對開，發現有成年猴子受傷。猴子四肢及胸口位置紅肉外露，並發出陣陣腐臭。猴子懷疑受驚瑟縮在巴士站附近一個垃圾桶旁邊。有行經街坊見猴子令人憐憫，擺放麵包餵食。愛護動物協會到場協用黑色尼龍網將猴子捕獲，帶返檢驗治理。



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