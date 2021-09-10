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首批25區議員今宣誓 缺席恐失議席

2021-09-10 列印
　　政府今日安排首批區議員宣誓，來自港島四個區議會，共二十五名區議員，今早會到北角社區會堂進行宣誓，民政事務局局長徐英偉監誓，儀式閉門進行。有份宣誓的區議員會由局方稍後決定，宣誓是否有效，若區議員缺席宣誓，或會即時失去議席。獲邀出席宣誓的區議員，須遵守場地規則，包括不得攜帶揚聲器、雨傘、防毒面具、頭盔等進場，若穿着不恰當服飾，或會被拒宣誓。



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