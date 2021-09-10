馬路行人路不當使用電動輪椅可被控

電動輪椅近日在市面上甚為普遍。警方指根據現行法例，電動輪椅雖不屬車輛，若市民於行人路或馬路不當地使用電動輪椅，對其他道路使用者產生危險，都有機會觸犯其他相關法例。警方又指，根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或明顯需要在行人路上駕駛、或在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛；及或作出任何行為導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，分別可能觸犯「在行人路上駕駛或策騎」或「導致公眾地方/航道/運輸/交通受損/遭受阻礙」，一經定罪，可處監禁三個月或罰款二千元。警方指電動輪椅是部份傷殘人士和長者的代步工具，市民切勿濫用。