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新一輪「賞你住」 逾百酒店額滿

2021-09-10 列印
新一輪「賞你住」 逾百酒店額滿
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　　新一輪「賞你住」早前接受預訂，旅發局總幹事程鼎一表示，計劃出乎意料的受歡迎，第二輪有逾一百四十間酒店參與，共二萬個名額，目前有逾一百間酒店已額滿。

　　參與酒店超過一百四十間，包括四季酒店、文華東方酒店等，至今已有八成酒店滿額。程鼎一期望計劃有助推動港人在零售及餐飲業消費，形成消費循環，繼而帶動酒店及旅遊業界恢復生意。



　　對於有意見指酒店的價錢較預期貴，程鼎一指出，早已向參與計劃的酒店表明不能隨便抬價，相信客人眼睛雪亮，會研究比較各種住宿計劃及優惠才報名。

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