何俊仁等12人認參與或煽惑未經批准集結

支聯會去年舉辦六四集會，共二十六名民主派人士分別遭票控舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前已認罪判囚。支聯會副主席何俊仁、立法會前議員梁國雄及朱凱廸等十二人，昨早全數承認明知而參與或煽惑他人參與未經批准集結罪。法官胡雅文押後案件至下周三早上判刑。何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華各承認一項非法煽惑他人參與未經批准集結罪，七人連同梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森再承認一項明知而參與未經批准集結罪。何俊仁親自陳情，形容「我等決意公民抗命，亦準備好承受法律後果。」此外，黎智英、李卓人等八人不認罪，案件將在十一月一日開審。