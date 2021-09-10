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藍韜文就支聯會發帖 外交部斥干涉港事務

2021-09-10 列印
　　英國外相藍韜文在社交網站發文，批評支聯會成員被捕，再次證明北京藉《香港國安法》摧毀香港公民社會，並壓制不同政見人士。外交部駐港公署發表聲明回應，嚴正指出個別西方政客罔顧事實，顛倒黑白，視《國安法》為「眼中釘、肉中刺」，充份暴露他們干擾香港法治、阻撓特區依法施政、破壞香港長治久安的險惡用心。

　　駐港公署再次表達強烈不滿，批評英方粗暴干涉香港事務及中國內政。



　　外交部發言人趙立堅稱警方行動是捍衛國安法權威，保障香港長久穩定。

　　新華社亦發表評論文章指，香港是法治社會，任何組織和個人都沒有逾越法律的特權。警方依據《香港國安法》實施細則，對公然對抗法律規定的「支聯會」副主席鄒幸彤等人實行拘捕，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則。

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