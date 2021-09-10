岑敖暉被加控藐視法庭罪

前荃灣區議員岑敖暉因去年六四非法集結案被判囚，刑期已於上周一完結，但因參與去年民主派「35+」初選，涉觸犯《香港國安法》，目前仍需還柙。岑敖暉社交媒體帳戶昨日發文，透露再被當局加控一項藐視法庭罪，內容與周梓樂逝世半年的帖文有關。暫時未知案件何時提堂。翻查資料，岑敖暉去年曾在網媒《香港獨立媒體》刊登一篇文章，並以《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》為題，指控科大學生周梓樂的死由警方造成。其後，律政司以「促進、鼓勵或煽動暴力」及「違反法庭禁制令」為由，要求岑在七天內移除該文章，但岑拒絕。 《獨媒》其後將該文章下架。