地產公司前銷售主任 認向租客索利是候判

廉政公署早前落案起訴一名物業投資公司前銷售主任，就一幢工業大廈的車位租賃事宜，向一名租客索取「利是」。被告昨日在沙田裁判法院承認控罪。暫委裁判官黃向戎將案件押後至九月二十三日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准以現金保釋。六十八歲被告承認一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》；案情透露，被告於案發時負責豐盛工業中心十多個車位的租務。每個車位月租約三千元，而被告可酌情減收一百元至二百元租金。一名租客於前年八月向管理處查詢車位租賃事宜。被告數日後向該租客表示，有一個月租三千三百元的車位可供出租。該租客查詢租金可否便宜一點，被告則表示會嘗試降低租金，並向對方索取三千元「利是」。該租客即時拒絕被告的要求，並決定不租用有關車位。