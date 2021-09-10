在港非居民外籍人士 下周三可申入境澳門

新冠肺炎疫情開始放緩，澳門新型冠狀病毒感染應急協調中心昨日宣佈，放寬逗留香港非居民外籍人士入境限制，下周三起允許，入境前二十一天未曾到過內地、澳門或香港以外地方的五類非居民外籍人士，申請入境，最快本月二十日、即中秋節前夕可以入境澳門，惟入境後仍須隔離十四天。當局表示，這五類「非居民外籍人士」分別是已取得澳門有權限機關發出的居留許可人士；已取得澳門有權限機關發出的外地僱員身份的逗留許可，或以工作為目的的入境憑證的人士，及其取得逗留特別許可的隨行家屬；澳門居民的配偶或近親；來澳參加重要商務、學術或專業活動的人士；及已獲澳門高等教育學校錄取的學生。澳門衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，相信非居民外籍人士來澳具必要性。