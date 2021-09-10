兩演藝人員 出任迪士尼親善大使

香港迪士尼樂園度假區昨日宣佈，同時委任演藝人員陳麗儀（Lily）及 Tony Dick （唐俊迪）為新一任香港迪士尼樂園度假區親善大使，是度假區首度有兩位演藝人員同時出任親善大使，亦是首次有非華裔演藝人員擔任這崗位。隨著香港迪士尼踏入十六周年，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭充滿期待，指兩位演藝人員無論其成長背景、語言、文化等盡皆不同，展現樂園致力建立多元共融的文化。Lily在香港土生土長，於教育大學完成學位課程再投入職場。Tony來自南非，於南非約翰尼斯堡金山大學修讀電腦及應用數學，卻因家庭原因未能完成學業，憑藉天賦表演才華，二○一四年獲聘加入香港迪士尼娛樂事務及服裝部，成為專業的演出者及歌手。