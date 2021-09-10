觀塘九龍城搗無牌吧 票控33人

警方前晚突擊觀塘工廈及九龍城住宅單位，分別搗破一間違規經營的派對房間及無牌酒吧，共向三十三人發出票控， 每人罰款五千元。東九龍機動部隊人員根據線報及經深入調查後，前晚上十時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查一個位於觀塘偉業街工廈單位，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。行動中，一名五十五歲姓馮的女負責人被捕。而場內九名年輕顧客，則涉嫌違反限聚令，收定額罰款通知書。另外，同日晚上西九龍總區反三合會行動組亦突搜九龍城區一住宅單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」等罪名拘捕三男一女，同時單位內二十四名人士同涉嫌違反限聚令被票控。