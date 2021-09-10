聖誕海運擠塞付運無期廠商恐遭退單血本無歸

為重啟經濟，多國陸續解除社交距離及入境限制。《星島日報》報道，主宰全球貨品往來的海運物流，最近因聖誕貨運旺季出現嚴重供不應求，運費更較疫情前暴增十三倍。有聖誕禮品廠商仍囤積大批聖誕樹，如未能趕及於本月付運，將錯失聖誕檔期，恐被海外零售商退單，血本無歸。運費暴增同時令不少低價貨品出現運費比貨價還要高的怪現象，影響零售商購貨意欲。有商會估計，海運大擠塞問題隨時延至明年，提醒廠商承接生產定單前，須考慮付運難度，避免得不償失。在東莞設廠的金藝聖誕禮品廠，其董事陳德華最近忙於安排船期，為廠房內可裝滿一百個貨櫃的聖誕樹，趕在九月底死線前悉數運往歐洲，「往年大部份貨物在八月已經上船，但今年船期太少，我們搶不到，如果不能九月前上船，這批聖誕樹就趕不到在聖誕節前出售。」他指往年每個運往歐洲的貨櫃，費用約一萬八千元（港元，下同），今年七月已激增至十三萬元，本周更進一步漲價至近二十五萬元，比疫情前暴增十三倍，「上星期的運費是二十二萬左右，今個星期又上升，價錢幾乎每一日都在變。」為確保貨物可以及時上船，陳德華更提前向船公司借用貨櫃，再租用臨時貨櫃場擺放，「往年一早就可以確定船期，船公司會在一星期前提醒我們貨船即將泊岸，我們才會租貨櫃及上貨，現在船期都未有，就要先預備貨櫃，避免有船期時無貨櫃用。」他坦言︰「我做了二十幾年生意，最擔心是這一次，去年疫情也沒有如此驚慌，當時全球因為疫情在家工作，生意沒有減少，今年同樣接到生意，但海運問題很嚴重。」如貨物未能趕在九月前付運，他需要與零售商商討安排，有機會要減價出售，甚至面對取消定單的風險。運費暴增13倍家族在內地開設蔬菜罐頭廠的鄺小姐同樣面對運費急增的困擾。她指以其公司常用的二十呎小型貨櫃為例，運費已由疫情前約八千元，上漲至近七萬元。她續說由於食品屬必需品，故外國買家仍有向其訂貨，但生意受船期延誤影響，即使買家肯支付高價運費，也不能確保有船運貨。運費大增亦為出售平價貨品的廠商帶來新問題。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦以嬰兒紙尿片為例，該貨品體積大卻貨值低，一個裝滿紙尿片的貨櫃，其貨值隨時只有十四萬元，卻要繳付二十多萬元的運費，「運費比貨物本身價值還要貴，買家自然會思考代替品，不想再向你購買。」豐泰國際鞋業行政總裁林廣德直言，衫褲鞋襪一年四季都有需求，隨着海運費用水漲船高，不少歐美買家紛紛要求廠商減價以平衡成本，惟他指出，由於原材料不斷升價，加上內地部份省市為控疫而封城，導致採購困難，難以減價。林廣德續說不少貨櫃未能如期卸貨，部份小型廠商的貨款被拖欠，最後因周轉不靈而被逼結業。香港付貨人委員會主席林宣武知悉，不少廠商在完成生產貨品兩個月後，仍未收到貨款，部份更因船期問題，需要額外租用倉庫儲存貨品，令資金流出現問題。物流業界曾預料因封關、船員檢疫等問題阻礙海運情況，可於本年第三季改善，惟病毒變種令一切成為空想。林宣武表示，近月內地陸續有貨櫃碼頭出現確診個案而停運，令海運擠塞加劇，他估計問題直至明年首季，也未必有改善。他指出，目前已有海外買家眼見貨物未能如期付運，趁機取消定單，廠商有機會面臨巨大損失，並提醒廠商日後承接定單前，須考慮貨品付運的問題。