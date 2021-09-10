特首林鄭月娥昨日到訪將軍澳東華三院呂潤財紀念中學，了解該校推動STEM教育的情況和參與公民與社會發展科的課堂，並聽取學生對新一份《施政報告》的意見。林鄭月娥參觀該校中四級的公民科課堂，並應老師邀請即席向同學講解香港在「一國兩制」下享有的獨特優勢，中央對香港特區的全面管治權和香港特區的高度自治權的有機結合，以及行政長官向中央政府和香港特區的「雙負責」憲制安排等。她指今年開始成為高中核心科目的公民科能讓學生透過學習香港、國家及當代世界的議題，成為對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。