﻿疫下創辦流動檢測車﻿ ﻿名媛企業家當選「楷模」﻿

時尚界名媛、企業家黎曉靈（Kimmy），近期多了一個新稱號——流動檢測車始創人。《星島日報》報道，自從去年疫情爆發，本來無心插柳，Kimmy卻與醫療物資扯上關係，並動員設計了第一款流動檢測車，為中港兩地以至全球抗疫出謀出力。不求回報的她今年獲中國郵政選為全球三十八位傑出女性楷模，其創業及行善事迹與肖像一起被編入「巾幗楷模百年綻放」大型肖像紀念郵冊內，表揚她在新冠肺炎肆虐期間，發揮企業家的社會責任，為內地及海外國家採購醫療物資作出卓越貢獻。Kimmy是全球三十八位傑出女性楷模中最年輕入選者，對於是次入選，她向《星島日報》表示，涉獵抗疫醫療物資及檢測行業是因緣際會，沒想過會獲中國郵政的肯定，令她感到很驚訝，亦感到很榮幸。Kimmy回憶，二○二○年初，新冠肺炎在武漢爆發，從國家衞健委高級別專家組組長鍾南山及其團隊中，率先得知事態嚴重，內地出現醫療物資緊絀，從事珠寶貿易生意的她，開始四處搜購醫療物資。內地疫情緩和之際，疫情逆轉，全球開始大爆發，今次Kimmy從內地採購呼吸機、口罩運送到全球各國，包括巴西、印度、新加坡及澳洲。Kimmy回憶，因為時差關係，同事近乎不眠不休，埋首工作。她謂，「性命攸關，真是好多人等着呼吸機及口罩救命，已經不是為賺錢！」她還記得，為巴西政府採購物資時，內地有關部門要求有採購函才肯發貨，採購文件要局長簽名，但局長不幸亦感染新冠肺炎，要在深切治療部病牀簽名；另外，她事後才知，巴西短短一個月換了三位衞生部長。「事件亦令我想起當年爸爸重病住院，在執筆簽法律文件時幾乎已精疲力盡，這促使我第一時間集中精力做妥這件大事。」構思至實行兩周完成Kimmy坦言，疫情嚴峻時，物資運送，真是分秒必爭，「好多事情是你始料未及，好似印度政府找我們買口罩，並包機在中國取物資，怎料清關公司那邊出現問題，於是向有關部門反映事態緊急，最後『特事特辦』下，十日內就批出了出入境許可證，抗疫物資才趕及上機。正常來說，這類許可證需時兩年，所以算幸運。」去年疫情一波接一波，政府多次在各區緊急設立臨時檢測中心，為高風險群組和居民進行強制檢測，Kimmy想到，老人家及傷殘兒童行動不便，若有流動車豈不更方便又安全？於是從去年十二月開始，她便與工程師們商討，設計由貨櫃車改裝成的流動檢測車，從構思到實行短短兩星期便完成。流動檢測車面世約三周後，油麻地社區出現大爆發，由於附近的檢測設備有多方限制，結果政府馬上徵用Kimmy創造的流動檢測車，當刻獲得醫療界的極力讚賞。正當全城都驚歎她的洞悉力之際，Kimmy再下一城，跟香港中文大學醫院攜手推出升級版第二代檢測車。今次Kimmy把旅遊巴改裝成流動檢測車，車內設有六間超越醫療水平的負壓室，這技術可杜絕交叉感染的風險。她稱，「第二代檢測車今年二月推出，每間房均有過濾網及紫外線殺菌燈，換鮮風次數為每小時二十五次，較公立醫院病房的每小時十二次更頻密，每部成本要一百五十萬元，所以是『蝕住做』，都是用國際貿易的盈利補貼這方面的虧損。」對於這一蝕本生意Kimmy直言從不介意。她強調︰「疫情下，見到餐飲業的苦況，很感心痛。自己小小的付出，只希望社會經濟能盡快恢復過來。」第二代檢測車可用作流動疫苗接種工作，但要出動兩部車，一部負責打疫苗，另一部給接種者休息，所以她現正計劃多改裝一部，以應實際需要。