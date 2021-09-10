「Q嘜」認證擬拓灣區市場

「Q嘜」是香港家傳戶曉、歷久不衰的信心標誌，這標誌代表着產品或服務經過嚴謹評審和監控，被評定為優質級別。《星島日報》報道，「Q嘜」由香港工業總會轄下「香港優質標誌局」管理，該局主席林世豪表示，「Q嘜」計劃於一九七八年成立，至今已踏入四十三年，目的是鼓勵企業或生產商提升產品品質及服務質素，亦希望幫助市民在選購產品時，對印有「Q嘜」標誌的產品及服務有信心。該局未來擬將「Q嘜」認證計劃加強推廣至澳門及大灣區，甚至東南亞地區，同時積極尋找合作夥伴，開拓澳門及大灣區市場。林世豪指，「Q嘜」可說是公認的信心保證，深受業界和消費者的認同。香港優質標誌局有一套嚴謹的認證及監控過程，保證「Q嘜」為具公信力的認證計劃。「每當有企業申請『Q嘜』產品認證，『Q嘜』團隊先對企業進行初步查詢，結合專業檢測中心，為產品進行測試，審核員更會到生產廠房實地檢測；如果是服務認證，『Q嘜』團隊會進行審核和安排神秘顧客訪查，通過所有評核，企業才會獲得『優質標誌局』的審批並頒發認證證書。」香港Q嘜優質標誌計劃自推行以來，已發展為三大類認證，包括香港「Q嘜」優質產品計劃「紅嘜」，為優質服務行業認證的「金嘜」及「藍金嘜」，其中去年推出的「藍金嘜」是服務的入門版，主要針對零售商、理髮店、洗衣店和餐廳度身訂造的服務行業認證，還有優質環保管理計劃「綠嘜」。去年疫情肆虐，本地企業一窩蜂加入生產口罩行列，消費者難以識別優質口罩，擁有「Q嘜」標誌的產品確實令消費者買得安心。林世豪說︰「去年有一段時間市場曾湧現六十多間口罩廠，提供二百多個牌子口罩，其中超過二十間口罩廠申請『Q嘜』認證，我們按既定的審核系統，例如定期檢取或從市面購買獲認證的產品，送到實驗室作品質檢查，並每年審核有關產品的生產廠房等，保證產品保持質素，市民在眾多口罩產品中見到『Q嘜』，就可放心購買。」給消費者信心 推廣港產貨品林世豪稱，香港一樣都有很多優質產品，「好似我們去街市都會選購本地菜，主要是信心的關係。又舉例本港月餅在內地及東南亞都很受歡迎，消費者對香港生產食品的原材料及生產系統等有信心，『Q嘜』認證給予消費者信心，有推廣本地產品，建立良好品牌的作用。」作為新任主席的林世豪直言，會將「Q嘜」認證計劃加強推廣至澳門及大灣區。「內地的消費力及生活質素愈來愈高，對商品要求不斷提升，並關注品質、安全及服務態度，我們未來會加強大灣區及澳門，甚至東南亞等地推廣『Q嘜』，不止本地生產的『made in HK』產品，其他由香港品牌在外地製造的『made by HK』產品也可獲認證。」與此同時，亦積極尋找合作夥伴，開拓澳門及大灣區市場，「早於二○一八年，『Q嘜』與澳門廠商聯合會及澳門生產力暨科技轉移中心簽訂合作框架協議，為促進港澳兩地推廣優質標誌的合作，建立全面合作夥伴關係，目前已有約十間澳門企業成功認證了『Q嘜』，並計劃在明年初參與澳門舉行的香港工展會，進一步向澳門市民及商家推廣『Q嘜』。」他續指，粵港澳大灣區總人口約八千萬人，該局與廣東質檢中誠認證有限公司及恩福（上海）檢測技術有限公司簽訂合約協議，在大灣區加強推廣Q嘜認證計劃。香港「Q嘜」優質產品計劃是一個產品認證計劃，自一九七八年推出，生產基地設於香港、中國內地或澳門均可申請。計劃旨在嘉許擁有一套完善品質管理系統，並能生產質量穩定產品的公司。