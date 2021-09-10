﻿走遍阿富汗幾遇塔利班﻿ ﻿戰地領隊：一路驚扮瞓﻿

塔利班重奪阿富汗政權後，全球關注當地局勢轉變，但真正深入烽火陣地的港人寥寥可數。《星島日報》報道，「戰地領隊」鄭彼得十年前開始踏足戰地，多年來帶團走遍伊拉克、阿富汗等國，用足迹印證：「其實不似外界想像般，處處都危險。」不過外出探險定會遇上突發事，最驚險一幕發生在阿富汗，有次半夜，他帶團乘車途經塔利班駐守路段，全員均擔心被截查挾持，幸好有驚無險避過一劫。疫情下雖未能出行，鄭彼得卻一直期盼重出江湖，已想好第一時間重返敍利亞，「只要仍行得郁，都想繼續做下去。」香港人熱愛旅遊，但只有極少數願意冒生命危險，到訪備受戰火蹂躪的國家。入行四十年的鄭彼得，原本只是一名平凡領隊，十年前因團友提議組團去伊拉克，自此他多了一個身分——「戰地領隊」。伊拉克、阿富汗、利比亞、阿爾及利亞，一些連大部分港人都未聽過的西非國家，他都一一走遍。當年鄭彼得帶團到烏克蘭，有團友突然在旅遊巴上大聲說想去伊拉克，問他敢不敢去，他回話：「你敢去，我就敢搞。」一一年尾，他成功組團去伊拉克，一行二十七人，該團也成為他職涯上的分水嶺，開始舉辦「彼得遊蹤」。歎巴米揚看大佛已被毀「說出來可能無人信，但真的在伊拉克旅行團途中，才決定下一站去阿富汗。」鄭彼得說，伊拉克主要分南北兩邊，北面的庫爾德斯坦屬自治區，那裏歌舞昇平，可說一點危險都沒有，「但因為太開放，沒甚挑戰性，所以我去過伊拉克差不多十次，都無去過北面。」外人眼中的鄭彼得，似是「明知山有虎，偏向虎山行」，但其實他也未至於「搵命博」，事前衝量過風險。但計劃有時會趕不上變化，令他最深刻的一次，是一八年再次到訪阿富汗。「一二年第一次去阿富汗去不了巴米揚看大佛，團友覺得好可惜，所以一八年再去，大家都好想看到大佛。」惟因無客機從阿富汗首都喀布爾飛往巴米揚，加上陸路部分路段被塔利班所控制，鄭彼得唯有運用急才，向當地國際救援組織捐款，以乘坐運載物資到巴米揚的飛機，讓團友前往巴米揚「視察」。雖然大佛外型幾乎全毀，但仍能隱約看到其輪廓，單是巴米揚山崖數以千計小山洞的壁畫，亦教他印象深刻。不過，當他們準備回程喀布爾時，飛機卻因天氣問題無法飛往，令他與其中五名團友滯留巴米揚。「以為等一兩日會有飛機，豈料最快要一星期後才有。」由於行程已定，鄭彼得必須與導遊想盡辦法，讓所有團友順利回到喀布爾，「導遊說唯一辦法是從陸路離開，但必經塔利班駐守的路段，所以只好在凌晨時分博一博。」說到這裏，鄭彼得坦言當時感到懼怕，「覺得對不起老婆女兒，但都無辦法。」「半夜三四點，大家都穿上當地人的服飾，包到實一實。」導遊在喀布爾找到小巴司機，漏夜趕至，再安插幾名當地人同來，以防塔利班打開後車門，團友們不能以阿富汗語對答而被識破外國人身份。鄭彼得說：「有團友因為太驚，前一晚失眠。我們上車後差不多每半個鐘，就會經過哨站被截查，大家一直都好驚，用布遮住自己假裝睡覺。」幸好最後有驚無險，小巴順利通過所有沿途截查，安全回到喀布爾。已屆花甲之年的鄭彼得深信，一切都是命運安排，只要仍有人找他帶團，他也會義無反顧，並笑說：「只要仍行得郁，都想繼續做下去。」去年初他與團友原計劃去敍利亞，但因疫情而告吹，故他最希望通關後第一時間重返敍利亞，繼續前往下一個戰地。