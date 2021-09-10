救同袍遭暴徒毆至腦震盪

勇警咬緊牙關「儆惡懲奸」一名警員在去年修例風波中堅守崗位，執法期間為顧及女同袍的安危，讓對方先行離開，獨力面對一批失控的示威者，期間被圍毆打至腦震盪，即使經歷重傷及昔日好友的欺凌，這名警員咬緊牙關，最終憑着宗教信仰成功走出陰霾，繼續個人「儆惡懲奸」的天職。二○二○年元旦日晚，二十三歲何思駿被派到旺角便衣巡邏，與女同袍「行孖咇」。二人跟蹤一批示威者到金雞廣場，及後被發現，二人急步離開，但示威者窮追不捨。身為長跑好手的何思駿原有機會擺脫，但他考慮到女同袍的安全，讓對方先行離開以尋「救兵」，而自己獨自面對這批示威者。何思駿掏出警棍，向示威者表明身份，對方洶湧而至，圍繞他拳打腳踢，期間何寡不敵眾，倒臥於地上，暴力示威者一度以膝蓋壓在他的頸上，當時他感覺命危一線。就在千鈞一髮間，其腦海浮現同為警務人員的父親的一句話，指維護法紀為其天職，因而靠這信念拼命捉住施襲者，何被打近一分鐘，終有援兵達至，於是他使出全身僅餘的力氣，拉着對方的大腿，同袍趕到後將涉案的十九歲青年拘捕，何亦因體力透支而暈倒，經送院檢查後發現他顱內出血及腦震盪。更被好友出賣 心力交瘁他遇襲消息曝光後，同學群組內昔日的好友竟侮辱他，其家人更遭人起底，心情瞬間跌至低迷，有一段時間更不願意閱讀相關報道，也不想途經案發現場。身力交瘁的何思駿幸得警察心理服務課的專家輔導，並憑着宗教信仰走出陰霾。他指宗教讓他學懂寬恕，當中理解有朋友會離開，亦有朋友會支持。而其中他特別提到竹馬之交兼長跑隊友「爆爆Sir」，他們先後加入警隊，又於同年遇示威者襲擊，當時「爆爆Sir」執勤時亦被施襲者用刀插傷。兩人今年一同獲行政長官頒授勳銜，何思駿獲頒銅英勇勳章，現被調派至有組織罪案及三合會調查科，準備迎接更多新挑戰。他指是次獲授勳銜備受鼓舞，承諾會繼續堅守崗位、維護法紀。