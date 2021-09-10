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教聯會促教育局推措施免縮班

2021-09-10 列印
　　教聯會指疫情持續年多，兩地至今仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學，加上移民人數增加，不少學校反映接獲部份學生退學，面對嚴峻的縮班危機。

　　該會致函教育局，促請教育局特事特辦，盡快推出應對措施，避免有學校因流失大量學生而引致縮班，影響教師人手的穩定性。



　　教聯會又建議凍結未來三年全港教師人數，以穩定教育生態。

　　該會指教育局須有系統地組織超額教師進行專項培訓，提升國民教育、創科教育等專業知識；待學生人口回升時，讓超額教師重投教育崗位。長遠而言，政府應改善班師比例，全面推行小班教學。

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