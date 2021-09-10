教聯會促教育局推措施免縮班

各界獎勵市民接種新冠肺炎疫苗的行動，隨著各項抽獎結果陸續出籠，效果發揮得七七八八。據政府最新公佈的數字顯示，十二歲以上至七十歲以下人口的接種率為七成，換言之，經過近二百天接種計劃，仍有三成人未打針，當中不少為工作人口，加上七十歲以上長者打針率偏低，僅約二成多。整體接種率上升速度緩慢，令人擔心日後新一波來犯，群體免疫力不足以對抗變種病毒。現在各私人公司要進一步催谷員工打針，尤其前線須接觸人流的職位，如果健康適合，沒有理由拖延打針。 部份僱主為保障疫下能夠持續業務，開始採取必要的谷針手段。國泰航空指，疫情嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令航空公司難以為未接種...

2021-09-10