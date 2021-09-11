﻿海關檢65萬元假貨拘四人 網售冒牌月餅假防偽碼圖亂真

中秋節將至，不少市民都會買月餅應節，但小心假貨。海關上月底起打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動，檢獲一百一十四盒冒牌月餅，涉及半島酒店、美心及Louis Vuitton（LV）的月餅，以及逾二千件其他懷疑冒牌物品，包括香水及廚具等，市值約六十五萬元，並拘捕四人。海關形容冒牌月餅外觀與正貨十分相似，要以二維碼或納米3D圖案標籤等驗證真偽。版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢昨表示，海關早前接獲商標持有人舉報，指有人在網上平台售賣冒牌月餅，隨後鎖定多個賣家的社交平台帳戶調查，並於上月底起，採取執法行動，搗破四個疑售冒牌月餅品的網上專頁帳戶，並搜查兩個分別於屯門及錦田的住宅單位、屯門一個工廈單位及上環一個迷你倉，檢獲懷疑冒牌物品，包括月餅、化妝品、香水及廚具等，估計市值約六十萬元；拘捕一男三女，所有被捕人士正保釋受查，不排除有更多人被捕。是次檢獲的冒牌月餅，涉及假冒美心流心奶黃月餅、半島酒店迷你奶黃月餅及LV月餅，後者在網上賣五百至一千元不等。LV在中秋節會生產月餅，只贈送予客戶，沒有公開發售。據商標持有人表示，並無涉案網上賣的月餅款式，今年亦未送出月餅予客戶；其餘兩個品牌的月餅，主要涉及抄襲正貨包裝盒的外觀設計和註冊商標。外觀十分相似王誌賢指真假月餅外觀上和正貨十分相似，假冒半島月餅的外觀較正貨深色，售價二百八十至三百八十元不等，較正貨的四百一十八元便宜；而冒牌美心月餅上的字樣較為模糊，售價約二百至二百二十元，正貨則售二百五十八元。據其中一個商標持有人指，月餅盒底二維碼可驗證真偽，正貨二維碼可連結到特定的網站，驗證貨品真偽，而冒牌月餅的二維碼只可連結至該品牌網站或假網址，未能進行驗證。另一個品牌在包裝盒上貼有納米3D的圖案標籤，搖晃包裝盒時可清楚見到標籤上的動態效果，冒牌月餅的包裝盒上雖有類似標籤，但搖晃則沒有動態效果。而正貨包裝盒側面有防偽標籤，用手機掃描標籤可連結到官方網站，介紹防偽查詢步驟，揭開標籤後底層有一組防偽碼和二維碼，網站會顯示二維碼首次被查詢的紀錄，冒牌貨則無法找到官方網址。假月餅成本低近八成美心集團提醒顧客應到官方銷售渠道選購產品。海關指中秋節將至，會繼續打擊售賣冒牌應節食品及物品侵權活動，又呼籲市民應光顧信譽良好的商店或網上商店。餐務管理協會會長楊位醒指冒牌月餅較多在內地生產，估計真假月餅成本相差五至八成，而售價差距大，是因為部份品牌在廣告花費較多。