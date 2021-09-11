釀一死12傷 鄰居青年攀窗墮樓亡 白田邨奪命火姊弟戀情侶被捕

石硤尾白田邨昨晨發生一死十二傷火警，一名男子疑避濃煙，爬出窗外晾衫袈逃生，惟不幸由高處墮下，經搶救後證實死亡，死者父親見兒子慘死，哭得肝腸寸斷。有肇事樓層居民於事發前聞泰裔女戶主與男友人起爭執，有人揚言：「我燒咗白田都得！」未幾發生火警。警方事後拘捕一對姊弟戀情侶，涉嫌縱火。事發昨晨約二時許，白田邨十三座十二樓一單位突然起火，其後火光熊熊，黑煙席捲半空，驚動大批居民報警。由於火勢猛烈，有樓層走廊濃煙滿佈，多名市民逃生無門，返回單位等待救援，一名居於起火單位斜對面的三十四歲李姓男子，欲攀窗往晾衫袈暫避濃煙時，不幸失足墮樓，多處骨折，口吐鮮血。死者父︰我個仔大把前途據了解，當時消防員接報後約四分鐘即抵現場，出動一條喉、一煙冒隊及十二輛消防車灌救，並疏散約九百三十一名屋民，大火約於一小時後撲滅。李男的父親及胞弟獲救，惟李父聞兒子已返魂乏術，情緒激動，他當時赤着腳由救援人員伴隨下樓，嗚咽請求旁人救救兒子，指「佢大把前途」。據悉，死者為「好鄰居」，更為「好兒子」，經常陪伴老父酒樓飲茶。意外另有十二名傷者因吸入濃煙送院治理，當中一名六十二歲女子昏迷，情況危殆。事後涉起火單位牆身及天花嚴重熏黑，面目全非。女戶主與男友人爭執據悉，肇事單位住有一名泰裔中年女子，其脾氣火爆，生活潦倒，曾與前夫育有三子女，並有吸毒等不良嗜好。有街坊指，女戶主有男友，對方經常出入單位，惟雙方經常就感情問題發生口角。居於火警樓層的黃女士憶述，昨晨一時許，曾有男子造訪涉事單位，發生爭執，其中有男子曾揚言：「你再唔出嚟！我燒咗白田！」未幾即發生火警。警方指起火原因仍然未明，不排除有人點起煙頭導致火災發生。警方將案件列作縱火，經查閱大量閉路電視片段，鎖定疑犯，昨早近九時拘捕一名三十九歲男子和一名四十八歲女子，包括起火單位女戶主。警方初步相信有人早前因感情問題爭執，並於單位縱火，然後雙雙逃去。