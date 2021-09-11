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港府將重提修訂版權例

2021-09-11 列印
■邱騰華指，政府應把握機會，重提修訂《版權條例》。
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　　商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港知識產權保障落後，隨著國家「十四五」規劃訂明，香港要成為區域知識產權貿易中心，政府應把握機會，重提修訂《版權條例》。

　　邱騰華接受電視台訪問時表示，是時候重提修訂《版權條例》。他續指當局修改選舉制度後，已創造立法環境，政府應把握機會修例，強調會先做好業界諮詢，其後才提交立法會，但目前未有時間表。他指修例會保障《基本法》下的人權及自由，政府亦要平衡經濟、民生等發展需求。政府在二○一一年推出《版權（修訂）條例草案》，規管任何人透過YouTube、facebook等所有電子傳播方式轉播侵權作品，引起社會爭議，政府其後擱置條例。政府在一四年再提交新草案，提出豁免數種類型的二次創作，法案在二○一六年一月通過二讀，但當時立法會內的泛民「拉布」三個月，最終立法會表決通過休會待續議案，在應屆立法會不再推出。



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