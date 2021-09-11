  • 2021年9月11日 星期六
  • 31º
  • 71%
熱門： 白田邨支聯會賞你遊跨境理財通全運會

日報新聞 > 港聞

今明酷熱或有雷暴

2021-09-11 列印
　　強烈熱帶風暴「康森」及超強颱風「燦都」相繼闖入本港八百公里範圍，天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來晴朗及酷熱的天氣。本港昨大部份地區氣溫上升至三十四度或以上，上水更錄得三十八點一度，是自二○○四年有記錄以來最高紀錄。天文台亦表示，受「燦都」的下沉氣流影響，周末期間華南天氣酷熱，今日及明天市區將高見三十五度，上水更有機會高見三十八度；但高溫亦會觸發驟雨及雷暴，預料一股西南氣流在下周初影響廣東沿岸。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
if(isInDateRange("2021-9-7","2021-10-17")){}
下載頭條App
hd