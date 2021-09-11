  • 2021年9月11日 星期六
  • 31º
  • 71%
熱門： 白田邨支聯會賞你遊跨境理財通全運會

日報新聞 > 港聞

支聯會等被告否認控罪

2021-09-11 列印
　　支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、鄒幸彤以及支聯會被控去年七月一日至今年九月八日，違反《國安法》「煽動顛覆國家政權罪」。同時，鄒幸彤及四名常委另被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪。兩宗案件昨提堂，全部被告否認控罪。《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉將首案押後至下月二十八日再訊，次案則在下月二十一日處理。所有人須還柙候審。

　　首案中，李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控在去年七月一日至今年九月八日，涉嫌在香港煽動顛覆國家政權、即推翻或破壞中國的根本制度或中央政權機關。所有被告均否認控罪。控方透露，將有十至十五名控方證人，需時索取口供，申請將案件押後。李卓人與何俊仁因有其他案件在身，須繼續還柙。鄒幸彤申請保釋被拒，會在九月十五日覆核保釋。次案五名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光，因拒按國安處要求交出資料，被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」罪，五名被告不准保釋。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
if(isInDateRange("2021-9-7","2021-10-17")){}
下載頭條App
hd