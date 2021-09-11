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網戀騙案822宗 30至39歲受害者佔多

2021-09-11 列印
　　網上情緣騙案日趨嚴重，警方公佈一系列有關網戀騙案數據，今年頭半年，共錄得八百二十二宗網上情緣騙案，涉款高達二億九千萬港元。其中第一季錄得一億三千六百萬元騙款，第二季錄得一億五千二百萬元，平均每宗損失金額約三十萬港元，比起港人每年入息中位數的二十三萬港元還要多。

　　另外，男女受害人比例分別為百分之十五和百分之八十五。年齡分佈方面，三十至三十九歲最多，佔兩成七；其次是四十至四十九歲，佔兩成半；第三位則是二十至二十九歲，佔百分之二十四。受害者中，頭三位職業分別為文員、主婦和無業人士。





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