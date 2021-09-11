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預防虐兒虐老觀察者有責 《侵害人身》擬加沒保護罪

2021-09-11 列印
　　為防止虐兒虐老等悲劇發生，法改會建議在《侵害人身罪條例》加入「沒有保護罪」，加強對十六歲以下兒童，或十六歲以上易受傷害人士，如長者和殘疾人士的保護。若旁觀者、即跟受害者同住、有頻密接觸的人及負有照顧責任的機構員工、教師等，明知對方有受嚴重傷害的風險，包括精神及心理傷害等，而沒有採取合理步驟保護受害人，如受害者死亡，被告最高可判處監禁二十年，如受嚴重傷害，則最多可處監禁十五年。

　　法改會又指即使被告是未成年父母，亦要就虐兒承擔刑責。



　　幼稚園協會名譽會長林翠玲向傳媒表示，教師有時難以識別較輕微的虐兒個案，促請當局制訂更清晰的指引。

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