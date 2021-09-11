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竹篙灣外傭檢疫單位 每晚480元包三餐

2021-09-11 列印
　　竹篙灣檢疫中心第一期及第二期本月二十日起開放，合共八百個單位，供在A組指明地區完成接種疫苗後來港的外傭作檢疫。政府表示，每個單位每晚收四百八十元，包括三餐及所有費用；檢疫中心每日安排最多五十名外傭入住。

　　僱主及職業介紹所可從下周二上午九時開始預訂房間，系統會顯示未來三十天可供預訂的房間。



　　另外，衞生防護中心接獲通報兩宗在英國確診個案。其中一名十六歲男患者上月底往英國，本月六日在英國的樣本呈陽性；另一名五十一歲男患者本月一日往英國，本月三日出現病徵，同日的樣本呈陽性，中心已將他們潛伏期內居住的地方納入強制檢測公告。

　　本港過去一日新增五宗輸入個案，五人都帶有L452R變異病毒株。

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