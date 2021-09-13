﻿新人補擺喜酒 婚禮顧問日走六場 婚宴酒席生意反彈三倍

去年本港受新冠肺炎疫情困擾，不少新人即使註冊結婚，礙於各項限聚令，無奈延後舉行婚禮和擺喜酒。近月疫情持續和緩，不少去年註冊的新人補辦婚宴，而今年註冊的新人亦有擺酒宴客的需求，令酒席生意大旺。有準新人表示，疫情無了期，正式婚宴「無理由再拖」，今年初便籌備補辦。有婚禮顧問指出，由現在至今年年底的婚禮排期已經爆滿，個別吉日「一天最多要做六單」。有餐飲業代表指，相比去年，今年婚宴生意起碼上升兩至三倍。婚禮顧問歐惠芳向本報表示，二○二○年全年疫情較為嚴峻，防疫措施嚴謹，限聚令亦多，其間不少新人完成註冊登記，但一直將婚慶典禮延後，他們趁着近月疫情持續和緩，紛紛補辦。同時，亦有不少新人選擇在今年結婚。打針與沒打針 賓客分區就坐準備在今年十月補辦結婚酒的石小姐指，她與老公於去年十月註冊，但不幸當時本地爆發疫情，在防疫措施等限制下，根本無法擺喜酒，幸而等到現在疫情放緩，於是趁十月補辦。她指，儘管防疫措施放寬，但要多做較多準備工夫，例如問親友有否接種疫苗，以及會否用安心出行，從而將來賓分開兩批，已接種的親友安排坐食肆D類區，每枱最多十二人；未接種的則安排在B類，每枱最多四人。今年註冊結婚的鄭小姐表示，覺得疫情會「無了期」延續，「無理由再拖」，於是今年初開始籌備結婚，計劃十二月行禮和辦喜酒。她指，疫情下擺酒，價格沒有上升，但難免有許多不足，例如她不想逐一問親友有否接種疫苗，於是婚宴統一使用B類安排，當晚分兩輪擺，每輪六十人，分開三個房間坐，現場會直播新郎新娘祝酒的情況等。婚禮顧問歐惠芳指生意火爆，她以自己的婚禮顧問公司為例，由本月至十二月有不少結婚吉日，如在九月二十六日（農曆八月二十日）、十月十三日（農曆九月初八）等日子，「一日最多要做六單」。她說，疫情下，公司不但不會加價，還會推出優惠，例如購買「過大禮」服務，免費贈送「搬嫁妝」等。此外，歐認為，婚慶復辦必定帶動珠寶業的銷量，因現時的婚禮都中西合璧，八成新娘都會穿裙褂，免不了「穿金戴銀」，「唔係會顯得好寒酸」。吉日預約爆滿 不會加價餐務管理協會會長楊位醒亦指，婚宴的預約情況非常好，形容現時許多酒樓都轉做D類食肆，宴會上限達一百八十人，於是鼓勵許多新人在疫情下擺酒。他指，九月中至明年三月中，都是傳統結婚旺季，強調非常看好這段時間的婚宴生意，相比去年，生意額起碼上升兩至三倍。他亦透露，由於中秋節前後，有多個結婚吉日，婚宴預約已經爆滿。根據入境處數據，二○一九年有四萬四千五百二十宗婚姻登記。到二○二○年則有二萬八千一百六十一宗。今年一至八月則有一萬四千九百二十四宗。