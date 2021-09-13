﻿防疫措施限制 新人要遙距敬酒

活動與宴會司儀Alan Li向本報表示，疫情下擺酒，為了防疫安全，多了不少限制，新人親友都要適應。他舉例指，過去新人都要在婚宴上逐圍敬酒，但現時這個傳統環節能否持續，主要看提供場地的酒店是否允許。若酒店允許，一般而言，新郎新娘可以如常不戴口罩，一一向賓客敬酒，不過，只有攝影師等必要人員，其他親友不會跟隨。若酒店不允許，則只會安排新人在台上切蛋糕，並向現場嘉賓遙距祝酒。Alan又指，不少承辦婚宴的酒店，都會將賓客盡量分區隔開，例如主人家原本擺十幾圍，就算一個場地可容納，酒店都會要求拆開，每二十至四十人分坐不同場地。他形容，曾嘗試一晚連續主持四場一樣的婚宴，因主人家安排四批賓客，在同一晚四個時段入席。他又指，自己主持活動時一般可以不戴口罩，但在某些時刻，例如親屬除口罩上台合照時，為保障自己及他人，他會馬上戴回口罩。此外，他承認，在疫情下擺酒，氣氛沒有以前熱鬧，但「都沒辦法，好多新人已經延遲咗一年，沒理由再拖落去」。