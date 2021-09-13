在青年組男雙決賽中，黃澤林與拍檔韋斯特法爾，應戰烏克蘭比連斯基與保加利亞拿斯達路夫，首盤先贏六比三，次盤輸五比七，之後要在第三盤以「搶十」分勝負。結果，港法組合以十比一拿下第三盤，以總盤數二比一奪得冠軍。
黃澤林在賽後表示，非常高興能贏得美網男雙冠軍，為香港創造歷史。他形容，與法國拍檔十分有默契，比賽時互補長短，兩人都充份發揮水準。他指，藉此要感謝過去所有曾指導過自己的教練，強調有賴他們的教導，自己才能不斷成長。同時他亦感謝網總及體院的支持，同時感謝家人，強調會繼續努力，爭取更好成績。
父母凌晨看比賽打氣
黃澤林父母身處香港，凌晨看比賽直播，為兒子打氣，最後見證兒子奪冠一刻。父親黃悅明向傳媒形容：「每一球都好『肉緊』，深夜嘅時份，睇o依啲好緊張嘅比賽，真係叫咗出嚟，我都很擔心隔離屋投訴。」在今屆美網青年組男單中，黃澤林在資格賽次圈中打足三盤，不敵美國球手出局，未能晉身正賽。黃悅明透露，黃澤林曾發訊息向父母求助，形容「救救我，爸爸媽媽」，但「我哋真係個陣都唔知點救，到最尾原來救到佢嘅，就係佢（自己）」。他相信，今次美網對兒子心態是一個很好的鍛煉。
在美國網球公開賽青年賽男雙決賽完結後，黃澤林隨即出發前往約旦，會合到達當地的港隊成員，為即將舉行的台維斯盃備賽。香港網球總會會長莫君逸形客，黃澤林取得佳績，是對本地網壇的一大肯定，亦鼓勵其他小將效法，證明「香港運動員是可以的！」