港人揚威美國網球公開賽。網球新星黃澤林夥拍法國的韋斯特法爾，應戰烏克蘭及保加利亞球手的組合，以二比一擊敗對手，贏得青年組男雙冠軍，創下本港男子球手在大滿貫歷來最好成績。這亦是繼一九八三年前輩希麗文與拍檔贏走溫布頓網球賽青年組雙打冠軍後，再有港將在大滿貫勝出。在青年組男雙決賽中，黃澤林與拍檔韋斯特法爾，應戰烏克蘭比連斯基與保加利亞拿斯達路夫，首盤先贏六比三，次盤輸五比七，之後要在第三盤以「搶十」分勝負。結果，港法組合以十比一拿下第三盤，以總盤數二比一奪得冠軍。黃澤林在賽後表示，非常高興能贏得美網男雙冠軍，為香港創造歷史。他形容，與法國拍檔十分有默契，比賽時互補長短，兩人都充份發揮水準。他指，藉此要感謝過去所有曾指導過自己的教練，強調有賴他們的教導，自己才能不斷成長。同時他亦感謝網總及體院的支持，同時感謝家人，強調會繼續努力，爭取更好成績。父母凌晨看比賽打氣黃澤林父母身處香港，凌晨看比賽直播，為兒子打氣，最後見證兒子奪冠一刻。父親黃悅明向傳媒形容：「每一球都好『肉緊』，深夜嘅時份，睇o依啲好緊張嘅比賽，真係叫咗出嚟，我都很擔心隔離屋投訴。」在今屆美網青年組男單中，黃澤林在資格賽次圈中打足三盤，不敵美國球手出局，未能晉身正賽。黃悅明透露，黃澤林曾發訊息向父母求助，形容「救救我，爸爸媽媽」，但「我哋真係個陣都唔知點救，到最尾原來救到佢嘅，就係佢（自己）」。他相信，今次美網對兒子心態是一個很好的鍛煉。在美國網球公開賽青年賽男雙決賽完結後，黃澤林隨即出發前往約旦，會合到達當地的港隊成員，為即將舉行的台維斯盃備賽。香港網球總會會長莫君逸形客，黃澤林取得佳績，是對本地網壇的一大肯定，亦鼓勵其他小將效法，證明「香港運動員是可以的！」