  • 2021年9月13日 星期一
  • 31º
  • 74%
熱門： 袁國勇犁庭掃穴張國榮魏駿傑選委

日報新聞 > 港聞

全運會單車個人賽港隊梁嘉儒奪銅牌

2021-09-13 列印
■港將梁嘉儒（右二）全運會奪得銅牌。
Previous Next

　　港隊健兒在全運會奪得首面獎牌。二十五歲的梁嘉儒在男子場地單車個人全能賽，無懼炒車的意外，勇奪一面銅牌。

　　男子全能賽須在一日內鬥四個項目，梁嘉儒上午先出戰十公里捕捉賽，力壓對手首先衝線，獲得第一名。他其後出戰十公里衝刺賽，排名第七名，總成績暫居第四。



　　他下午再出戰淘汰賽後，排名第五。最後一項的二十五公里記分賽，梁嘉儒表現優秀，儘管他在最後七圈時與其他車手發生意外，但馬上返回單車繼續賽事，未有影響發揮，最終在最後一圈以第二名衝線，一舉反超，總分排名第三，奪得銅牌，收穫港隊全運首面獎牌。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd