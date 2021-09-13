﻿在港修讀專業法國烹飪文憑 梁祖堯獲發法國教育部證書

毋須遠赴法國學廚
為了精研法國廚藝，以往不少人會考慮遠赴法國參加相關課程，但因應疫情中斷各國的交通往來，加上香港人大多公務繁重，計劃被迫擱置。Joey與大多數香港人同樣工作繁忙，難以抽身離港上課，早年機緣巧合下認識到法國專業烹飪課程，不但可以留港學習，學費亦遠低於親赴法國學廚，所以自資報讀。
獲法國廚師資格 開展全新事業
他在完成課程後，獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，具備在法國開設法國餐廳或當執業廚師資格，從而發展個人第二事業。課程適合對烹飪有興趣或有志投身餐飲業人士，而且考慮到不少學員是在職人士，法國專業烹飪課程設有日間和夜間課堂可供選擇，可以留港修讀課程，不怕影響工作日程。
由米芝蓮大廚親身授課
法國烹飪程序繁複，擺盤、運用食材、刀具處理都一絲不苟。為了令學生掌握法國美食的藝術，法國專業烹飪課程由來自米芝蓮或其他星級餐廳的大師級法國廚師以英語授課，不會因語言障礙而影響學習。兩項課程均會向學員提供新鮮食材，並於專業及設備完善的煤氣烹飪中心授課，由大師級法國廚師全程針對學員個人及全面性作400-540小時的培訓，給予學生學習多種法國煮食技巧的機會。Joey表示，在多個食譜當中，最重要的不是學習食譜本身，而是學習從食譜中演化出來的技巧，過程中給予他許多烹飪創作的靈感。
學員有機會到米芝蓮餐廳實習
學習法國煮食技巧以外，學員還有機會獲安排到米芝蓮星級餐廳實習，近距離向高級米芝蓮大廚「偷師」，學習如何管理一間餐廳，為日後轉戰飲食業作準備。Joey參加課程時，曾被派到文華酒店米之蓮星級Amber餐廳實習，獲得寶貴經驗。
如想了解更多課程資訊，可參與法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程簡介會：
「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」課程簡介會
「法國烹飪藝術文憑」
日期：2021年9月28日（星期二）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
報名及查詢請致電：2576 1535 / 6928 5359
（辦公時間由上午9時至晚上7時）
「法國糕餅藝術文憑」
日期：2021年9月23日（星期四）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
報名及查詢請致電：2576 1535 / 9278 7367
（辦公時間由上午9時至晚上7時）
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
電郵：[email protected]
（資料由煤氣烹飪中心提供）