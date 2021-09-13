袁國勇裴偉士奪生命科學獎

二○二一未來科學大獎昨天在北京揭曉，有「病毒神探」之稱的港大微生物學系講座教授袁國勇及港大公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士，憑發現沙士冠狀病毒導致○三年沙士病原，以及由動物到人的傳染鏈，並為人類應對中東呼吸綜合症和新冠病毒引起的傳染病產生重大貢獻，奪得「生命科學獎」，獲得一百萬美元獎金。未來科學大獎成立於一六年，是中國首個世界級民間科學大獎，以表彰在內地、香港、澳門、台灣有傑出科研成果的科學家。未來科學大獎下設「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」三獎，單項獎金一百萬美元，由諾貝爾獎得主、圖靈獎得主等國際頂級學者參與提名與評議。未來科學大獎亦有「中國諾貝爾獎」之稱。大會指，袁、裴的研究小組，於○三年治療香港的第一例沙士患者，從臨牀標本中分離出沙士冠狀病毒，為診斷和病症鑒定提供了必要信息。袁對野生蝙蝠中沙士類冠狀病毒的持續研究，大大擴展大家對人畜共患病宿主、跨物種傳播障礙、發病機制、與疾病和診斷的認識。獲百萬美元獎金港大校長張翔教授表示，未來科學大獎是中國在科研領域至崇高的榮譽，今次袁、裴雙雙獲獎，是對港大和港大學者卓越科研成果的重要肯定。港大醫學院院長梁卓偉亦稱兩位學者獲獎是實至名歸，對學生和年輕學者而言，更是難得的鼓勵，可鞭策他們在科研路上繼續奮進。袁國勇現年六十四歲，研究領域集中在新發傳染病的新型病原體，每當本港出現疫情，他都會帶領團隊找出病原，並向政府及公眾提供防疫意見，今次新冠疫情亦不例外。裴偉士現年七十一歲，出生於斯里蘭卡，是著名臨牀和公共衞生病毒學家。他於九五年加入港大，研究涵蓋人類和動物流感病毒的發病機制、先天免疫反應、傳播模式、生態學和流行病學。袁國勇為第三名未來科學大獎香港出生得獎者，中大醫學院副院長盧煜明及美國加州大學伯克萊分校教授陸錦標，曾先後獲得「生命科學獎」及「物質科學獎」。