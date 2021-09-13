袁國勇裴偉士奪生命科學獎

未來科學大獎成立於一六年，是中國首個世界級民間科學大獎，以表彰在內地、香港、澳門、台灣有傑出科研成果的科學家。未來科學大獎下設「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」三獎，單項獎金一百萬美元，由諾貝爾獎得主、圖靈獎得主等國際頂級學者參與提名與評議。未來科學大獎亦有「中國諾貝爾獎」之稱。大會指，袁、裴的研究小組，於○三年治療香港的第一例沙士患者，從臨牀標本中分離出沙士冠狀病毒，為診斷和病症鑒定提供了必要信息。袁對野生蝙蝠中沙士類冠狀病毒的持續研究，大大擴展大家對人畜共患病宿主、跨物種傳播障礙、發病機制、與疾病和診斷的認識。
獲百萬美元獎金
港大校長張翔教授表示，未來科學大獎是中國在科研領域至崇高的榮譽，今次袁、裴雙雙獲獎，是對港大和港大學者卓越科研成果的重要肯定。港大醫學院院長梁卓偉亦稱兩位學者獲獎是實至名歸，對學生和年輕學者而言，更是難得的鼓勵，可鞭策他們在科研路上繼續奮進。
袁國勇現年六十四歲，研究領域集中在新發傳染病的新型病原體，每當本港出現疫情，他都會帶領團隊找出病原，並向政府及公眾提供防疫意見，今次新冠疫情亦不例外。裴偉士現年七十一歲，出生於斯里蘭卡，是著名臨牀和公共衞生病毒學家。他於九五年加入港大，研究涵蓋人類和動物流感病毒的發病機制、先天免疫反應、傳播模式、生態學和流行病學。袁國勇為第三名未來科學大獎香港出生得獎者，中大醫學院副院長盧煜明及美國加州大學伯克萊分校教授陸錦標，曾先後獲得「生命科學獎」及「物質科學獎」。