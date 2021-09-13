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教育工作者工會成立 力爭教員權益

2021-09-13 列印
　　有四十八年歷史的教育專業人員協會前日投票通過解散，香港教育工作者工會昨正式宣佈成立，主席黃建豪透露，現正處理四宗涉僱傭合約、與校長間糾紛等個案，將轉介律師或調解員跟進，亦收到不少教師就權益事宜的電話查詢。

　　黃建豪指教育工作者必須守法，工會會在維護「一國兩制」的大前提下，幫助處理同工權益問題，如果有教師違法，就不會處理相關求助個案。就爭取權益會據理力爭，若不能與教育局解決問題，或會採取法律行動。



　　工會將聚焦教育工作者的權益問題，而教聯會則繼續集中教育政策的倡，互補不足。

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