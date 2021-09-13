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美指目前獲批新冠疫苗 對12歲以下童或不安全

2021-09-13 列印
　　美國食品及藥物管理局發聲明指，目前獲批准使用的新冠疫苗，劑量對於十二歲以下兒童而言未必安全，呼籲家長不要為十二歲以下子女接種。

　　當局稱針對兒童的疫苗臨牀測試仍在進行中，希望於未來幾個月內可批准為兒童接種。復必泰疫苗生產商BioNTech日前表示，將在接下來的數星期，向各國的監管機構提交五至十一歲兒童的臨牀測試結果。兒童的疫苗與成人的疫苗基本一樣，只是劑量較少。



　　此外，港府早前指正與醫管局商討在公立醫院設立疫苗注射站，為到醫院覆診或在醫院等候的長者打針。被問到有關安排涉及多少人手，醫管局主席范鴻齡指雖然公院人手不足，但現時長者接種率偏低，醫管局會盡力配合，人手安排仍與政府協商，詳情稍後公佈。

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