  • 2021年9月13日 星期一
  • 31º
  • 74%
熱門： 袁國勇犁庭掃穴張國榮魏駿傑選委

日報新聞 > 港聞

陳智思：毋須再分建制泛民 只須解決問題的人

2021-09-13 列印
　　多名選委會當然委員及自動當選委員昨一連兩天落區擺街站，宣傳新選舉制度，身兼社福界當然選委的行政會議召集人陳智思指在新選舉制度下，毋須再分建制或泛民，相信選委會提名及選出解決問題的立法會議員及行政長官。

　　由體育、演藝、文化及出版界多名由提名產生及自動當選的選委，組成團隊「創新起動」昨舉行業界見面會，介紹政綱及理念，建議政府成立文化體育旅遊局，以集中統籌資源發展，改善以往措施及資源分散的問題。



　　文化界選委汪明荃指會監察特首及立法會工作，確保積極發展文化藝術。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd