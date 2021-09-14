﻿政府修例讓步 租管升幅上限一成 劏房搶先加租

樓價高企，帶動劏房租金飆升。政府原建議立例規管劏房續租時升幅上限為一成半，遭議員反對，昨天作出讓步，調低加幅上限為一成，冀保障基層市民。但有協助基層社工指，修例建議在立會討論後，有劏房業主提前加租，近月劏房租金飆升最高二成，以深水埗一個一百呎劏房為例，租金升至五千元。立法會正審議《二〇二一年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，運房局提交立會的最新文件指，考慮到立法會議員的關注，當局經仔細考慮後，決定將劏房租戶續租時的加租上限，由百分之十五調低至百分之十，希望為劏房低收入租戶及家庭提供更多保障。此外，如業主租出自住單位的空餘房間，並符合特定條件的租賃，當局正探討可行方案，考慮豁免相關業主的規管。政府早前建議，劏房租戶完成首兩年租期後，業主可在續租時加租一次，但加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，上限為百分之十五。這建議提出後，有議員批評，百分之十五的加租幅度上限仍太高。社工：修例有助減基層負擔社區組織協會副主任施麗珊指出，修訂條例仍在立法會討論，租金已上升，近月有不少劏房戶反映，續租時業主加租幅度至少百分之十，甚至高達百分之二十。她形容，一個一百呎劏房一般月租約四、五千；有約一百八十呎的劏房，月租升至七千多元。目前，觀塘、荃灣、港島等區的劏房租金最貴，而深水埗區樓宇較舊，比較便宜。施表示，非常支持政府修例，認為可減輕基層的負擔。民建聯議員柯創盛歡迎政府吸納意見，他形容劏房租客多是基層，議價能力低，如續租時，當局不在加租上限把好關，或會有「無良業主」「加到盡」。他促請當局進一步完善法例，包括盡量縮短修例通過後到實施前的「真空期」，以免業主趁機「瘋狂」加租；亦建議政府在修例通過後，研究設立「起始租金」。工聯會立法會議員郭偉強表示，政府從善如流，强調下調租金加幅上限，不影響市場供應，於業主而言，經營劏房有可觀收入，他們不會輕易退出市場。