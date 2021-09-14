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﻿打擊經營意欲 佘慶雲：業主或離場

2021-09-14 列印
﻿打擊經營意欲 佘慶雲：業主或離場
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　　政府讓步，建議將劏房續租時的加租幅度上限，由一成半降至一成，業主組織形容政府做法，反而會導致劏房供應減少，不利基層。香港業主會會長佘慶雲（見圖）指出，新修訂將進一步打擊業主經營劏房的意欲，相信有不少業主會因此而離開劏房市場。

　　他解釋，業主投資舊樓的時候，承擔了不少維修開支及潛在風險，「將舊樓間多幾間房，回報率先高」，若果劏房加租幅度受管制並降低，將變得無利可圖，「我點解要投資係劏房度？」故此，他認為政府向租客讓步，不少業主會選擇離開市場，料劏房數目會減少，最後是租客受害。

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