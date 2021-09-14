未失一局入決賽 擊敗「宿敵」鍾天使 牛下女車神全運完美奪金

在東京奧運會奮戰奪得一面銅牌的「牛下女車神」李慧詩，在全運會場地單車爭先賽所向披靡，過關斬將，未失過一局，殺入決賽，最終擊敗「宿敵」鍾天使，為港隊在今屆全運會衝擊第一金。按商界獎賞機制，她可以獲得四十萬元獎金。李慧詩在賽後表示，今次以輕鬆心態準備比賽，賽程不密集，可以充足準備，昨日的狀態亦好，滿意自己的表現。她又認為比賽對手較年輕，但自己戰術發揮更易，期望在今日的凱林賽都可以奪金。全運會爭先賽的三日賽事中，李慧詩未失過一局。昨早她在八強戰中以場數二比○戰勝河北的樊永虹，晉身四強。四強賽的四位車手，有三人為東京奧運獎牌得主，除了在爭先賽摘銅的李慧詩，還有在團體競速賽摘金的鍾天使及鮑珊菊，兩人均是世界紀錄保持者及今屆全運同一個賽項的冠軍。港隊全運第一金四強賽中，李慧詩先對上江蘇車手翟菲，未受太大考驗，同樣以場數二比○獲勝，晉身決賽，坐銀望金，肯定突破上屆全運爭先賽得銅牌的成績。李慧詩休息四小時後，決賽遇上強敵鍾天使，雖然對方在全運率先奪得團體競速金牌，但李慧詩毫無懼色，臨場發揮出色，在第一局較遲起步，在最後彎位發力趕過對手，先拔頭籌。第二局，李慧詩先起步，讓出位置留守後方，同樣最後階段發力加速，以近一個車位優勢衝線，以場數二比○獲勝，收穫港隊今屆全運第一金，亦贏得她個人歷來在全運會的第四面獎牌。獲現金獎40萬根據「恒基精英運動員嘉許計劃」，李慧詩在全運會中摘得金牌，將獲現金獎勵四十萬港元。此外，早前在場地單車男子全能賽奪銅的梁嘉儒，則可獲十萬港元。