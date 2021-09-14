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以色列準備施打第四針

2021-09-14 列印
　　以色列準備一旦需要為國民接種第四劑新冠疫苗時，確保有足夠的疫苗供應。當地衛生部官員表示，不知道何時要為民眾接種第四劑，希望第三劑加強劑的效用可持續更久。

　　以色列主要使用輝瑞/BioNTech疫苗，是全球最早為民眾接種第三劑加強劑的國家之一。自當地八月開始第三劑接種計劃以來，約有二百八十萬人打了第三針。



　　當地官員表示，前兩劑疫苗的效果會在接種五個月後減退，故有必要準備為民眾接種加強劑。

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