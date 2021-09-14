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夜賊爆竊茶餐廳 掠走萬元「大餅」

2021-09-14 列印
■天眼拍下賊人犯案過程。
夜賊爆竊茶餐廳 掠走萬元「大餅」
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　　獨行賊半夜潛入長沙灣茶餐廳爆竊，其間有「天眼」拍到賊人於餐廳內大肆搜掠，即使只有硬幣仍然照偷，共劫去約一萬元「大餅」及至少三部平板電腦。職員昨早開檔時發現店舖大閘被撬毀，報案求助，警方正追緝賊人歸案。

　　昨早近七時，警方接獲於長沙灣青山道的「佳記美食」報案，指店內大閘被撬，場內有被搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。警方接報到場調查，翻看店內閉路電視片段，發現於當日凌晨三時許有一個年約三十歲的賊人，頭戴白色鴨舌帽，身穿白衣，手戴手套從餐廳後門潛入，搜掠近十分鐘，並在收銀處擸走約一萬元的銀頭，以及至少三部平板電腦。



　　老闆黃先生指開業近二年，食肆首遇爆竊，而有硬幣和紙幣分開存放，幸賊人「走漏眼」，未有損失全部款項。警方將案件暫列爆竊。

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